مشروع لتحسين الرقابة على المنشآت الصحية والتجارية

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وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن المشروع يهدف إلى رفع معدل امتثال المنشآت الصحية والتجارية، وضمان الاستخدام الكفء للموارد اللازمة لإجراء العمليات، وبناء علاقات إيجابية مع المنشآت ترتكز على جوانب شفافة وعادلة، وتحسين جودة المتابعة الرقابية، إضافة إلى رفع معدلات الرضا للمستفيدين والمنشآت، والإسهام في استحداث فرص عمل للمواطنين.من جهة أخرى أطلق أمين الأحساء المهندس عصام الملا أمس، 28 خدمة من الأنظمة والخدمات الرقمية الجديدة، في إطار سعي الأمانة في تطوير خدماتها المقدمة لشرائح العملاء، وتعزيزا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفق منظومة رقمية مستدامة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي المهندس محمد الفقير، أن إطلاق هذه الخدمات امتداد لمجموعة خدمات أخرى بهدف التيسير على العملاء والارتقاء بما يقدم لهم، مؤكدا أن الأمانة متواصلة لإطلاق خدمات رقمية مستقبلا في ظل الخطط التطويرية.
الخدمات الالكترونية بالربع الرابع:
- دعم 524 طلبا لخدمة فرز الأراضي.
- 87 طلبا لدمج الأراضي.
- 18 طلبا لضم زوائد الأراضي.
- معالجة 62 طلبا بمنصة إسناد.
- التفاعل مع 107 رسائل بريد الكتروني.
- إتمام 17 معاملة بلدية الكترونية.
- دعم 410 طلبات لتحديث صكوك الأراضي.
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