عيادات متنقلة للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إسهاما في تطوير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل، خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة عيادات متنقلة في منطقة مكة المكرمة توفر خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات لمساعدة المربين للنحل والتوصية بطرق المكافحة لمساعدتهم على تحسين أداء الطوائف وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى وتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل.

وأكدت مدير مشروع عيادات النحل المتنقلة بالوزارة الدكتورة رولا كتبي، أن العيادات مزودة بمعمل خاص للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والنحالين.

وأوضحت أن الوزارة تهدف من توريد هذه العيادات المتنقلة إلى الإسهام في تحقيق رؤيتها في تطوير تربية النحل بالمملكة من خلال توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل، مبينة أن فريق من المختصين بالعيادة يفحصون طوائف النحل في نطاق عمل العيادة في كل منطقة أو محافظة أومركز ومساعدتهم في اتخاذ إجراءات للحد من الإصابة أو الأمراض.

ونوهت إلى أهمية معرفة النحال وقدرته على إدارة المنحل، حيث تعد ضرورة أساسية في استدامة المناحل والمحافظة عليها؛ لأن الأمراض التي تصيب النحل سواء كان مستوردا أو محليا خاصة بعض الأمراض مثل الفاروا، النوزيما، الأكارين تظهر لأسباب عدة من أهمها ضعف الخلية، والظروف المناسبة للمرض.

وحول أبرز الأمراض التي تصيب النحل ذكرت كتبي أنها قد تكون بكتيرية مثل تعفن كل من الحضنة الأوروبي والأمريكي، أو فيروسية مثل تكيس الحضنة والتشوه والشلل، أو فطرية مثل الحضنة الطباشيري، أو ما يصيب الجهاز الهضمي كالنوزيما والإسهال والفاروا والبروتوزوا.

من جهته أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل؛ عن طريق مبادرات لتحسين وحماية سلالة النحل المحلية والمحافظة عليها، وتطوير الكفاءة الإنتاجية من الملكات، والطرود وإنتاج العسل، والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية، وتنظيم استغلالها وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.

ولفت الغامدي إلى جهود الوزارة لخدمة النحالين، من خلال منصة زراعي لتسهيل إصدار التراخيص لمناحل الأفراد، وتصاريح مزاولة المهنة، وتراخيص مشاريع إنتاج العسل، إضافة إلى تطبيق مرشدك الزراعي للتواصل المباشر مع الخبراء في مجال تربية النحل، مشيرا إلى أهمية العيادات المتنقلة التي وفرتها الوزارة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في مواقع النحالين مع تقديم الخدمات الإرشادية.

برنامج تطوير أعمال النحل يشمل:

