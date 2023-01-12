أمانة العاصمة المقدسة تستعرض تقنيات مختبراتها المتنقلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت أمانة العاصمة المقدسة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الحج إكسبو 2023 الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت عنوان «الجودة في منظومة الخدمات»، أحدث المختبرات المتنقلة.

وأوضح مدير مختبرات الغذاء بأمانة العاصمة المقدسة، أن الهدف من المختبرات المتنقلة هو تخفيف الضغط على المختبر المركزي مما يسرع في عملية التحاليل في زمن قياسي.

وأضاف أن المختبرات المتنقلة يتم توجيهها إلى مناطق المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بموسم رمضان والعمرة، ليتم تحليل العينات بشكل منتظم وسريع من قلب الحدث. وأشار إلى أن الإحصائية المحققة خلال العام الماضي 2022 بلغت 43504 عينات غذاء، و70035 عينة مياه.

من جهة أخرى يستعرض جناح «سار» الخدمات التي يذللها قطار الحرمين في خدمة زائري وحجاج بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، وهو قطار ترددي يعمل على خط حديدي بين 9 محطات تخدم حجاج بيت الله الحرام.

ويربط قطار الحرمين بين المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، وتبدأ محطات القطار من مستودع القطارات بالقرب من مشعر عرفات، ثم يمر القطار بثلاث محطات في مشعر عرفات، وثلاث في مشعر مزدلفة، ثم محطة في بداية مشعر منى، وأخرى وسطه، وتكون المحطة الأخيرة عند الدور الرابع في منطقة الجمرات.

ويعرف «سار» للزوار في مؤتمر ومعرض إكسبو الحج 2023، بمهمته الرئيسة في خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما والارتقاء بمستوى النقل لكي تصبح بلاد الحرمين متقدمة في جميع المجالات.

مختبرات الأمانة المتنقلة:

