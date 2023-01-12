شكرا لقرائتكم خبر مراحل تطوير خدمات الحج والعمرة في إكسبو 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج 2023»، من خلال جناح في المعرض المصاحب الذي شارك فيه نحو 60 دولة حول العالم.

واستهدفت الهيئة تعريف الشركات العاملة في منظومة الحج والعمرة بضرورة إصدار التصاريح اللازمة لإتمام الأعمال الإعلامية في الحج، وذلك في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تنظيم العمل الإعلامي لكافة الجهات المشاركة في تغطية موسم الحج من وسائل الإعلام المحلية والدولية والجهات الحكومية والخاصة.

ويقدم جناح الهيئة في «إكسبو الحج 2023» مجموعة من الاستشارات والتوصيات الإعلامية بهدف تنظيم العمل الإعلامي في الحج من خلال الشراكة الفاعلة مع شركات الحج المحلية والدولية، وبما يتطابق مع أنظمة الإعلام المحلي، وأنظمة وفوائده.

وسعت الهيئة من خلال تواجدها في معرض «إكسبو الحج 2023» إلى التعاون مع وزارة الحج والعمرة عبر وضع تنظيمات للشركات الإعلامية قبل القيام بأعمال التوثيق الإعلامي لموسم الحج عبر آلية تنظيمية تسهم في حوكمة العمل الإعلامي بالشراكة مع المنشآت المرخصة من الهيئة.

جناح الهيئة:

