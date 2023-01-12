شكرا لقرائتكم خبر تحديد حصص الحج لـ15 دولة ومنافذ القدوم والمغادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام الحالي 1444هـ، وقع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أمس على هامش مؤتمر ومعرض «إكسبو الحج» اتفاقيات مع 15 وفدا من دول إسلامية عدة، حيث تضمنت اتفاقيات الحج الموقعة الحصص المخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج.

وتأتي الاتفاقيات امتدادا للجهود المبذولة لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وبحث مشاط خلال لقائه الوفد الموضوعات ذات العلاقات المشتركة بشؤون الحجاج، ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بالشراكة والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في منظومة الحج في المملكة.

إلى ذلك تعكف الوزارة على عرض خيارات وخدمات نوعية مبتكرة في مجالات الحج والعمرة على عدد من المستثمرين في القطاع من قبل رواد الأعمال على نخبة من المستثمرين من خلال ترشيح 7 شركات لعرض مشاريعهم وأفكارهم على لجنة المستثمرين والتنافس على فرصة الاستثمار في مشروعهم.

وأوضح وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، أن الفعالية تتضمن عرض خيارات وخدمات نوعية مبتكرة في مجالات الحج والعمرة على عدد من المستثمرين، وتواصل الشركات الناشئة مشاركاتها الفاعلة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج 2023»، الذي تنظمه الوزارة بمشاركة أكثر من 60 دولة.

وتهدف الوزارة من خلال عرض المستثمر إلى تحفيز مجتمع ريادي في قطاع الحج والعمرة، وإيجاد الأفكار الريادية التي تسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال أفكار غير تقليدية، وزيادة فرص الاستثمار لرواد الأعمال في المنظومة.

وشهدت الفعالية قبول 80% من المشاريع المتقدمة من رواد الأعمال من قبل لجنة المستثمرين الثلاثية، وذلك لما قدموه من أفكار مستجدة وغير تقليدية أوجدت حلولا لتحديات موجودة في السابق، تفعيلا لدور مركز ريادة الأعمال في وزارة الحج والعمرة القيادي لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحج والعمرة للإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار ضمن خدمات وخيارات متنوعة تلبي تطلعاتهم.

دول شملتها الاتفاقيات:

