مسابقة للمبدعين لـ«تصميم مقعد» بجوائز 60 ألف ريال

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وتهدف المسابقة إلى تحفيز المشاركين على الإبداع والبحث في تصميم مقعد؛ لأنه أعمق من كونه مجرد قطعة أثاث، بل يعد انعكاسا ومقياسا للظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفنية، بالإضافة إلى كونه أداة للتعبير عن المواقف ووجهات النظر، وتركز المسابقة على قطاع التصميم الصناعي، والمهتمين بقطاع التصميم، مرتكزة على ستة ركائز لتقييم المشاركات، وهي: الفكرة التصميمية، وجمال التصميم، وملاءمة مقاسات التصميم للمستخدم، وقابلية الاستخدام، وقابلية التنفيذ، وعرض التسليم النهائي؛ لإتاحة الفرصة للمصممين للإبداع والابتكار بهدف دعمهم وتطوير مواهبهم.ويأتي تنظيم هيئة فنون العمارة والتصميم لمسابقة تصميم المقعد؛ للإسهام في اكتشاف وتحفيز المواهب المحلية من خلال تطوير الإلهام والأفكار في مجالات العمارة والتصميم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواهب المحلية؛ لإبرازهم وتنميتهم وتمكينهم، والإسهام في بناء مجتمع مبتكر.
المستهدفون:
- المصممون الصناعيون
- مصممو الأثاث والمنتجات
- المعماريون
الجوائز النقدية:
- 60 ألف ريال الجوائز الإجمالية
- 30 ألف ريال للمركز الأول
- 20 ألف ريال للمركز الثاني
- 10 آلاف ريال للمركز الثالث
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