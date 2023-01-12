مبادرة المرأة الريفية تدعم زراعة الحمضيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتمازج العطاءات وتتبادر الصور نحو نماذج وطنية تبذل ما تستطيع في سبيل الإسهام في نمو الوطن وازدهاره، وكنموذج مشرف للسيدة السعودية بمبادراتها الوطنية منذ عدة سنوات ومنها مبادرة المرأة الريفية لخدمة مشروع التنمية الزراعية بالمنطقة، بتقديم شتلات زراعية ذات جودة عالية لزائري مهرجان الحمضيات بنجران من مزارعي وأبناء المنطقة. وخلال الجولة في أركان مهرجان الحمضيات، أوضحت فاطمة آل الحارث - صاحبة مبادرة المرأة الريفية - أن المبادرة تتلخص في تقديم شتلات ذات جودة عالية لأصناف منتقاة من الحمضيات مثل البرتقال أبو صرة، واليوسفي الكلمنتينا، والليمون الأضاليا، مشيرة إلى أنها وزعت من خلال ركن مبادرة المرأة الريفية الخاص خلال اليوم الأول للمهرجان نحو 100 شتلة حمضيات مختلفة النوع، إضافة إلى تقديم عشرات الهدايا المتنوعة من منتجات زراعية ونحوها لزوار المهرجان. حمضيات تدعمها المبادرة:





البرتقال أبوصرة.



اليوسفي.



الكلمنتينا.



الليمون الأضاليا.



100 شتلة في اليوم الأول.



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