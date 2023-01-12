تعريف 40 طالبة موهوبة بأساسيات ريادة الأعمال في غرفة مكة

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وأوضح الأمين العام للغرفة المهندس عصمت معتوق أن الورشة تأتي ضمن جهود الغرفة في تنمية وخدمة المجتمع ونشر الوعي الثقافي والتربوي لإثراء البرامج التعليمية والتربوية، وتمثل اللبنة الأولى لأي مجتمع يمتاز بالتحضر والتقدم من خلال وحدة أفراده وتضافر جهود مؤسساته، حيث اهتمت الغرفة بوضع رزنامة من الأنشطة والفعاليات المختلفة لخدمة المجتمع بمختلف فئاته الاجتماعية.وتناولت المدربة وئام الجهني خلال اللقاء مفهوم وأساسيات ريادة الأعمال، وصفات رواد ورائدات الأعمال، ودور الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال، ونموذج العمل التجاري.
بدورها أكدت رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية بالغرفة سميرة العتيبي، أهمية العناية بالموهوبين والموهوبات خاصة عقب النتائج الباهرة التي حققوها للمملكة على النطاق العالمي، مشيرة إلى اهتمام الغرفة والتوجه نحو مساندة العديد من شرائح المجتمع، ومن بينهم شريحة الموهوبين عبر الدعم المتواصل من قبل مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة لتنمية مهاراتهم والإسهام في مسيرتهم لتكون الغرفة شريكا أصيلا في نجاح تجربتهم على مستوى منطقة مكة المكرمة، والتي قدمت عددا مقدرا من شريحة الموهوبين والموهوبات لخوض المسابقات الدولية وتحقيق نتائج باهرة.
أهداف الورشة:
- نشر الوعي الثقافي والتربوي.
- إثراء البرامج التعليمية والتربوية.
- تعزيز وحدة أفراد المجتمع وتضافر جهود مؤسساته.
- خدمة المجتمع بمختلف فئاته الاجتماعية.
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