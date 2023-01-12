شكرا لقرائتكم خبر تعريف 40 طالبة موهوبة بأساسيات ريادة الأعمال في غرفة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الموهوبات بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس ورشة عمل استهدفت 40 طالبة من الموهوبات بعنوان «إدارة المشاريع ودراسة الجدوى لتحقيق الهدف»، تناولت ريادة الأعمال ونماذج الأعمال التجارية.

وأوضح الأمين العام للغرفة المهندس عصمت معتوق أن الورشة تأتي ضمن جهود الغرفة في تنمية وخدمة المجتمع ونشر الوعي الثقافي والتربوي لإثراء البرامج التعليمية والتربوية، وتمثل اللبنة الأولى لأي مجتمع يمتاز بالتحضر والتقدم من خلال وحدة أفراده وتضافر جهود مؤسساته، حيث اهتمت الغرفة بوضع رزنامة من الأنشطة والفعاليات المختلفة لخدمة المجتمع بمختلف فئاته الاجتماعية.

وتناولت المدربة وئام الجهني خلال اللقاء مفهوم وأساسيات ريادة الأعمال، وصفات رواد ورائدات الأعمال، ودور الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال، ونموذج العمل التجاري.

بدورها أكدت رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية بالغرفة سميرة العتيبي، أهمية العناية بالموهوبين والموهوبات خاصة عقب النتائج الباهرة التي حققوها للمملكة على النطاق العالمي، مشيرة إلى اهتمام الغرفة والتوجه نحو مساندة العديد من شرائح المجتمع، ومن بينهم شريحة الموهوبين عبر الدعم المتواصل من قبل مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة لتنمية مهاراتهم والإسهام في مسيرتهم لتكون الغرفة شريكا أصيلا في نجاح تجربتهم على مستوى منطقة مكة المكرمة، والتي قدمت عددا مقدرا من شريحة الموهوبين والموهوبات لخوض المسابقات الدولية وتحقيق نتائج باهرة.

أهداف الورشة:

