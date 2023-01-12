فيلم عن أسرار سباق الهجن بـ12 لغة

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وقدم الفيلم الوثائقي الذي يعرض بـ 12 لغة عالمية إطلالة تاريخية وثقافية على

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنتجت وكالة أنباء الإمارات «وام» فيلما وثائقيا بعنوان «أسرار سباق الهجن»، يستعرض الموروث الإماراتي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، أحد الأنشطة الرياضية التراثية التي تحظى باهتمام واسع.وقدم الفيلم الوثائقي الذي يعرض بـ 12 لغة عالمية إطلالة تاريخية وثقافية على رياضة سباق الهجن في دولة الإمارات وارتباط الإبل بالثقافة الإماراتية، التي أسهمت في تشكيل الهوية الوطنية انطلاقا من العادات والتقاليد الأصيلة والراسخة لشعب الإمارات على مر الزمن.

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