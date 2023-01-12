محمية الملك سلمان تجتاز أولى مراحل الانضمام للقائمة الخضراء

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وتعد المحمية أول المحميات الطبيعية في المملكة التي تجتاز هذه المرحلة لتنضم للقائمة الخضراء عالميا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).وتهدف الهيئة من إقامة الورشة إلى تحقيق أعلى معايير الإدارة الفعالة للمحميات الطبيعية للانضمام لقائمة المحميات الخضراء العالمية فضلا عن توحيد الجهود والتعاون مع الجهات ذات التعاون المشترك ومشاركة المعلومات والخبرات والأثر البيئي في مناطق المحمية.
يذكر أن القائمة الخضراء في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هي برنامج عالمي يهدف إلى تحقيق وتعزيز مناطق محمية فعالة وناجحة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات، وتوفير معيار للتقدم نحو إدارة فعالة وفق الأسس والمعايير العالمية.
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