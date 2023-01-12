يوم مهني لمديرات مدارس مكة الأهلية

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واستهدف البرنامج عددا من مديرات المدارس المستجدات، وتم استضافتهن من قبل خمس مدارس متميزة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتحديد الممارسات الناجحة والوقوف على سير العمل لمدارس ذات خبرة ميدانيا، والتعرف على الممارسات الإدارية المتميزة وتحسين الممارسات التعليمية والإدارية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي أمس برنامجا بعنوان «اليوم المهني» لمديرات المدارس الأهلية بالتعاون مع مكتب التعليم الأهلي نفذته مديرات مدارس من ذوات الخبرة بتعليم مكة.واستهدف البرنامج عددا من مديرات المدارس المستجدات، وتم استضافتهن من قبل خمس مدارس متميزة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتحديد الممارسات الناجحة والوقوف على سير العمل لمدارس ذات خبرة ميدانيا، والتعرف على الممارسات الإدارية المتميزة وتحسين الممارسات التعليمية والإدارية.

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