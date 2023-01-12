مهرجان لتراث الشعوب بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 24-26 جمادى الآخرة الحالي فعاليات مهرجان تراث الشعوب الثالث وسط مشاركة 32 دولة؛ بمبنى 29 بالجامعة. وتتضمن فعاليات المهرجان برامج ومسابقات وأجنحة عن موروث الدول التي يمثلها الطلاب بمعروضات للملابس والمشغولات والحرف التقليدية والعروض الفلكلورية. وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند عابد أن المهرجان يهدف في المقام الأول إلى إشراك طلاب المنح ضمن فعاليات مجتمع الجامعة، فضلا عن كون المعرض فرصة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم. وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند عابد أن المهرجان يهدف في المقام الأول إلى إشراك طلاب المنح ضمن فعاليات مجتمع الجامعة، فضلا عن كون المعرض فرصة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم.

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