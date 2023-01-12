شكرا لقرائتكم خبر صقل المواهب الأكاديمية لمبتعثي هيئة الموسيقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التواصل مع المهتمين والراغبين في مواصلة تحصيلهم العلمي، وصقل مواهبهم أكاديميا، نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الموسيقى مساء أمس الأول لقاء عبر الاتصال المرئي عن برنامج الابتعاث الثقافي.

واستهل اللقاء بنبذة تعريفية عن برنامج الابتعاث الثقافي الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2019م، فيما تم إطلاق صفحة التسجيل له في يناير 2020م، ويهدف لإتاحة فرص نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مسارين: للحاصلين على قبول مسبق، والدارسين على حسابهم الخاص، وذلك في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة، كما تطرق اللقاء للجامعات العالمية التي يستهدفها البرنامج، التي يبلغ عددها 49 جامعة ومؤسسة تعليمية عالمية مرموقة.

واستضاف اللقاء أحد الطلبة الملتحقين ببرنامج الابتعاث الثقافي في مجال الموسيقى، للحديث عن تجربته، بدءا من التواصل مع الجامعات للحصول على القبول، ومن ثم التقديم للبرنامج، والاستماع لبعض النصائح التي أسهمت في الحصول على القبول الجامعي، ومن أهمها، أن يمتلك الطالب شخصية وهوية فنية تؤكد للجامعة مدى شغفه وإيمانه بالمجال الذي يسعى لدراسته.

واستعرضت هيئة الموسيقى خلال اللقاء استراتيجيتها التي بنيت على رؤية تسعى لخلق وتمكين الصناعة الموسيقية بالمملكة، من خلال مقارنات معيارية لنحو 20 دولة، بهدف الوصول لأفضل الممارسات العالمية لتطوير القطاع.

وشددت الهيئة على أن «الجانب التعليمي» يعد من أهم المرتكزات الرئيسة للنموذج التشغيلي الذي تم بناؤه لتمكين استراتيجيتها من المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وشهد اللقاء الإجابة عن أهم استفسارات الحضور، والتي دار أغلبها حول أهم التخصصات المطلوبة، والاشتراطات التي يجب تحقيقها للحصول على الموافقة من قبل برنامج الابتعاث الثقافي.

برنامج الابتعاث الثقافي:

