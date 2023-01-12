شكرا لقرائتكم خبر الشتاء يهدد كبار السن بـ5 أمراض شائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الطقس البارد يخيم بتأثيراته على كبار السن الذين يشكلون 4 % من إجمالي عدد السكان في المملكة، وعلى الأسرة توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

ووفقا لمجلس شؤون الأسرة فهناك 5 أمراض هي الأكثر شيوعا لدى كبار السن في فصل الشتاء منها الهبوط المفاجئ لدرجة الحرارة و آلام المفاصل.

كما حدد المجلس عدة طرق لمساندة كبار السن في فصل الشتاء تتضمن المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين، بالإضافة إلى الاهتمام بمواعيد أدوية السكري والضغط وحرارة الجسم، وكذلك الالتزام بنظام غذائي صحي مفيد ومتوازن.

ومع هبوط درجات الحرارة فإن أغلب الأشخاص ممن هم في أعمار متقدمة يجدون صعوبة في الخروج من المنزل والتنقل، وهو ما يعني النقص في التمارين الرياضية أو الحركة اليومية المطلوبة للجسم، وهو ما دفع الكثير من الأطباء والدراسات إلى توصية الكبار باللجوء للتمارين المنزلية خلال فصل الشتاء لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن قلة الحركة ونقص التمارين الرياضية.

أكثر الأمراض شيوعا في الشتاء:







نزلات البرد



آلام المفاصل



هبوط درجة الحرارة



التهابات الجهاز التنفسي



خطر الانزلاق



طرق مساندة كبار السن: