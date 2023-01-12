السعودية اليوم / مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج" يسدل الستار على أعماله حاصداً أكثر من 60 ألف زائر ومشاركة 200 شركة متخصصة



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

اختتمت اليوم بجدة، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، تحت شعار " الجودة في منظومة الخدمات"، بحضور أكثر من 60 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ومشاركة أكثر من 200 شركة متخصصة في خدمات الحج والعمرة، والعديد من الجهات الحكومية التي تُعنى بخدمات الحجاج والمعتمرين.

وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، تحقق جميع المستهدفات المرجوَّة من المؤتمر، مشددًا على أهمية المؤتمر والمعرض في جذب جميع أطراف المنظومة من القطاع العام والخاص وغير الربحي، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ، مقدماً شكره إلى الوزراء ورؤساء المكاتب والبعثات الذين مثَّلو بلدانهم .

من جانبه،أفاد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، أن محتوى المؤتمر والمعرض لفت الأنظار من خلال إظهار التطويرات المستحدثة في منظومة الحج والعمرة، والتحفيز على الابتكار في الخدمات من خلال تمكين روّاد الأعمال.

وفي الحفل الختامي كرَّمت وزارة الحج المشاركين في مسابقة "تحدّي الحج" ومسابقة "ابتكاري"، والمستثمرين والشركاء والأجنحة المتميّزة، حيث حصل فريق مشروع "قصة مكة" على المركز الأول في مسابقة تحدي الحج، وفريق مشروع "متاعي" المركز الثاني، وفريق مشروع "احتواء" المركز الثالث، وفريق مشروع "وُجِد" المركز الرابع، وفريق مشروع "ذا لوست" المركز الخامس.

وفي مسار الشركات من مسابقة "ابتكاري"، نالت شركة سعد جميل القرشي وشركاه، المركز الأول عن مشروع تطوير وحدات حجاج الداخل، والمركز الثاني شركة نُسُك المشاعر، عن مشروع تطبيق "حيّهم"، والمركز الثالث شركة صالح الظفيري، عن مشروع المطوّف الرقمي "مكّي"، فيما كانت جوائز مسار الأفراد من ذات الجائزة موزعة على 9 مشاريع على التوالي بالترتيب من الأول حتى التاسع، لتطبيق إخوة، ومشروع عزّز معرفتك، ومشروع تساهيل، ومشروع الحاوية المساعدة، ومشروع جليسة المشاعر، ومشروع توعية الحاج، ومشروع حسّاسات سيارات الإسعاف في المشاعر المقدسة، ومشروع أرشدني، ومشروع التصوير التجسيمي.

أما جائزة أفضل جناح مشارك في المعرض فقد اختير لها تسعة أجنحة؛ هي أجنحة شركات الوكلاء، مشارق، إثراء الوجود، ضيوف البيت، عِلم، دلَّه البركة، عمرة الراجحي، نقابة السيارات، وشركة البدَّاد.

وشهدت فعاليات المؤتمر على مدى أربعة أيام ، جلسات وحوارات علمية عديدة، حيث بلغ عدد الجلسات الرئيسة 9 جلسات، وعدد الجلسات الحوارية 4 جلسات، إضافة إلى جلستي عرض و36 ورشة عمل، شارك في تقديمها 70 متحدِّثاً محلياً و11 متحدِّثاً دولياً، استعرضوا فيها واقع ومستقبل خدمات الحج والعمرة من خلال 3 محاور؛ هي التحسين والتنافسية والاستدامة.

// انتهى //

22:25ت م

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