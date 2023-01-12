السعودية اليوم/ إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 28 شخصاً بالجزائر



الجزائر 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

أحبط حرس السواحل الجزائري محاولة هجرة غير شرعية لـ 28 شخصاً على متن قوارب قبالة سواحل مدينتي آرزيو ووهران غربي الجزائر.

وأفاد بيان لحرس السواحل اليوم أن الجهات المختصة نجحت في تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تدبير الهجرة الغير شرعية عبر قوارب تتكون من ثمانية أشخاص، مشيراً إلى إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

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22:18ت م

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