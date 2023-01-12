شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض هدية الزمالك ويتعثر أمام المصري بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط النادي الأهلي فى فخ التعادل السلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي، فى الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري، ليشعل المارد الأحمر صراع الصدارة مجددًا بسقوطه المفاجئ أمام المصري.

ورفض النادي الأهلى إستغلال هدية الزمالك بسقوطه أمس فى فخ التعادل أمام نظيره الإتحاد السكندري، ليفشل المارد الأحمر فى الإنفراد بصدارة جدول الترتيب ويهدر نقطتين ثمينتين فى مواجهة الليلة.

وقدم النادي الأهلى مباراة سيئة خاصة على الصعيد الهجومي، فعلى الرعم من وصول الفريق فى أكثر من مناسبة إلى مرمي الخصم، إلا أن الفريق عاني بشدة فى إنهاء الهجمات، والتى حظيت على رعونة كبيرة من لاعبيه.



الأهلى وإستمرار أزمة المهاجم

ووضح للجميع فى مباراة الليلة وجود أزمة كبيرة للأهلى فى مهاجمي الفريق، الأمر الذي قد يعجل بإستقدام الفريق لمهاجم جديد خلال المريكاتو الشتوي الحالي، لا سيما أن الجهاز الفني بقيادة كولر أبدي فى أكثر من مناسبة أمام وسائل الإعلام حاجة الفريق الماسة لمهاجم أجنبي جديد.



جدول ترتيب الدوري المصري

ويعتلي نادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فى حين يحل نادي فيوتشر الوافد الجديد فى المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة.