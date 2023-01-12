شكرا لقرائتكم شروط مهمة لمنح أبناء المواطنات السعوديات الجنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال أحمد المحيميد، محامٍ ومستشار قانوني: إن التعديل الذي طرأ على نظام الجنسية السعودية يتضمن تعديل المادة الثامنة بمنح الجنسية لأبناء المواطنات السعوديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بدلًا من وزارة الداخلية، مؤكدًا أنه قرار إيجابي وله صلاحيات أكبر لرئاسة الوزراء.

3 نقاط إضافية

وأوضح المحيميد في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه إذا كان الابن والدته مواطنة سعودية فهذا يمنحه 3 نقاط إضافية تضاف إلى رصيده النقطي الذي يشمل بقية العناصر مثل المؤهلات العلمية، الإقامة الدائمة من 5 إلى 10 سنوات في المملكة، وإتقان اللغة العربية، والعمل مصدر الدخل والثروة”، مؤكدًا أن كل هذه النقاط تكون في الاعتبار عند منح الجنسية.

شروط الجنسية السعودية

وأشار إلى أنه يشترط في نظام التجنيس بصفة عامة لمن يلد ويقيم على أرض المملكة، أن يكون لديه إقامة دائمة في المملكة من 5 إلى 10 سنوات حتى يتقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية، والنقاط العلمية خاصة بعض التخصصات الدقيقة التي تحتاجها البلاد.

كما أوضح أن التعديل أعطى الفرصة لمن له غير الإقامة الدائمة إتقان اللغة العربية، لافتًا إلى أن الأمر يعتمد على تراكمية النقاط فمتى حقق الشخص نقاطًا أعلى يسهل الحصول على الجنسية السعودية، وذلك بحد أدنى 23 نقطة حسب اللائحة.