شكرا لقرائتكم المسند: كل الظواهر المناخية بالمملكة طبيعية عدا تغير درجات الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الدكتور عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أن كل ما يجري من ظواهر مناخية يعد “طبيعيًا” عدا التغير في درجات الحرارة.

ظواهر مناخية طبيعية

وقال المسند خلال تصريحات لنشرة الرابعة على قناة “العربية”، إن الأرقام والإحصائيات المناخية المسجلة منذ أكثر من 70 عامًا في محطات المملكة خاصة المحطات التي أنشئت في أرامكو، تثبت أن كل ما يجري من ظواهر مناخية خاصة الحالات المطرية يعد طبيعيًا، ولا يمكن أن يتم إرجاعه للتغير المناخي، عدا عنصر درجات الحرارة.

وأشار إلى أن هناك تغيرًا مناخيًا على مستوى العالم يتعلق بارتفاع درجات الحرارة في كل الفصول الأربعة، وعليه فالشتاء الذي نعيشه اليوم ليس كالذي كان قبل 4 عقود.

الناس تنسى

وأوضح أن الحالات المطرية التي شهدتها المملكة هذا العام جاءت في السياق والرتم المعتاد لأمطار السعودية في موسم الشتاء، لكن الناس تنسى.

وأوضح أن حالة مدرار تعتبر حالة استثنائية حيث استمرت لمدة 10 أيام على جميع مناطق المملكة وبعض دول الخليج.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.