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السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، إغلاق أبوابها يوم الأحد المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد مارتن لوثر كينج الابن.

تفاصيل الإغلاق

وقال الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض على موقع “تويتر”: إنه “سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران يوم الأحد الموافق 15 يناير بمناسبة ذكرى ميلاد مارتن لوثر كينج الابن”.

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وأضاف الحساب أن السفارة ستستأنف عملها المعتاد يوم الإثنين الموافق 16 يناير.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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