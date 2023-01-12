شكرا لقرائتكم السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، إغلاق أبوابها يوم الأحد المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد مارتن لوثر كينج الابن.

تفاصيل الإغلاق

وقال الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض على موقع “تويتر”: إنه “سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران يوم الأحد الموافق 15 يناير بمناسبة ذكرى ميلاد مارتن لوثر كينج الابن”.

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وأضاف الحساب أن السفارة ستستأنف عملها المعتاد يوم الإثنين الموافق 16 يناير.