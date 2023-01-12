السعودية اليوم / "إكسبو الحج 2023" يناقش دور منصة "نسك" في إثراء تجربة ضيوف الرحمن



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن بن فهد شمس، عن إضافة منصة "نسك" لخدمات إضافية لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا، حيث ألزمت الوزارة الشركات بتوفير مرشد من دولة الحاج، بالإضافة إلى توفير أكثر من 200 مركز خدمة يُعنى بمساعدة الحجاج في هذه الدول.

ولفت خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات "إكسبو الحج 2023"، إلى إمكانية تصميم واختيار باقة خدمات الحج والعمرة عبر المنصة الحكومية الموحدة "منصة نسك " من جميع أنحاء العالم، لافتًا الانتباه إلى أن المنصة تعمل حاليًّا على فتح مراكز لها في عدد من الدول؛لتقديم خدماتها على النحو المطلوب لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن "نسك" تستهدف تطوير تجربة الحجاج والمعتمرين وتحسينها، من خلال تيسير إجراءات قدومهم إلى المملكة من أنحاء العالم كافة، وأشار إلى إمكانية اختيار الحاج الشركات المناسبة عبر المنصة وتحديد الباقات الملائمة لاحتياجه، كما أكد أهمية دور الوزارة في متابعة ومراقبة جميع عروض الشركات، والتأكد من صحتها بما يدعم الشفافية والتنافسية؛لتصب جميعها في رضا الحجاج.

جاء ذلك خلال ورشة "منصة نسك: تحسين تجربة ضيوف الرحمن" لتسليط الضوء على الجهود العظيمة التي تقدمها المملكة ، في سبيل تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج، وإثراء تجربتهم وتيسير الإجراءات لأداء مناسك الحج والعمرة لضيوف الرحمن بكل يسر وطمأنينة.

وتقدم منصة "نسك" الخدمات الإلكترونية المختلفة لضيوف الرحمن، وإصدار التصاريح، وإتاحة الأدلة الإرشادية وخرائط الواقع المعزز، والخرائط التفاعلية التي بدورها تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

فيما أبان نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة

وتحدث عن المزايا والمنصات التي تشملها نسك مثل؛ منصة تدريب تضم العاملين في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ومنصة لتقديم خدمات تلبِّي احتياجات الحاج من مواد لتأدية النسك، أو مكملات تعزز تجربته مثل الهدايا وغيرها وجميعها عبر المنصة، مشيرًا إلى استهداف إتاحة سوق افتراضي لجميع العاملين في المملكة يستطيع الحاج منه التعرف على المملكة بشكل أوسع، لافتاً النظر إلى سعيهم زيادة أعداد القادمين إلى المملكة لإداء مناسك الحج والعمرة،حيث رتبت رحلات مسبقة إلى بعض الدول الإسلامية؛ ما أدَّى إلى زيادة أعداد القادمين 4 أضعاف.

// انتهى //

21:32ت م

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جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسكشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن بن فهد شمس، عن إضافة منصة "نسك" لخدمات إضافية لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا، حيث ألزمت الوزارة الشركات بتوفير مرشد من دولة الحاج، بالإضافة إلى توفير أكثر من 200 مركز خدمة يُعنى بمساعدة الحجاج في هذه الدول.ولفت خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات "إكسبو الحج 2023"، إلى إمكانية تصميم واختيار باقة خدمات الحج والعمرة عبر المنصة الحكومية الموحدة "منصة نسك " من جميع أنحاء العالم، لافتًا الانتباه إلى أن المنصة تعمل حاليًّا على فتح مراكز لها في عدد من الدول؛لتقديم خدماتها على النحو المطلوب لضيوف الرحمن.وأشار إلى أن "نسك" تستهدف تطوير تجربة الحجاج والمعتمرين وتحسينها، من خلال تيسير إجراءات قدومهم إلى المملكة من أنحاء العالم كافة، وأشار إلى إمكانية اختيار الحاج الشركات المناسبة عبر المنصة وتحديد الباقات الملائمة لاحتياجه، كما أكد أهمية دور الوزارة في متابعة ومراقبة جميع عروض الشركات، والتأكد من صحتها بما يدعم الشفافية والتنافسية؛لتصب جميعها في رضا الحجاج.جاء ذلك خلال ورشة "منصة نسك: تحسين تجربة ضيوف الرحمن" لتسليط الضوء على الجهود العظيمة التي تقدمها المملكة ، في سبيل تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج، وإثراء تجربتهم وتيسير الإجراءات لأداء مناسك الحج والعمرة لضيوف الرحمن بكل يسر وطمأنينة.وتقدم منصة "نسك" الخدمات الإلكترونية المختلفة لضيوف الرحمن، وإصدار التصاريح، وإتاحة الأدلة الإرشادية وخرائط الواقع المعزز، والخرائط التفاعلية التي بدورها تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.فيما أبان نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة السعودية للسياحة مصعب بن محمود هاشم، أن "نسك" تستهدف تغطية 95٪ من اللغات التي يتحدث بها المسلون حول العالم، فيما تصل أعداد اللغات المتاحة عبر المنصة إلى 7 لغات، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج؛لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بتجربة زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة وإثراء تجربتهم وتحسينها بإتاحة جميع المعلومات التي يحتاجها الحاج تحت المنصة، ودراسة رحلة ضيوف الرحمن من بدايتها، ومعرفة مواطن الألم والتحسينات التي تعزز هذه التجربة.وتحدث عن المزايا والمنصات التي تشملها نسك مثل؛ منصة تدريب تضم العاملين في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ومنصة لتقديم خدمات تلبِّي احتياجات الحاج من مواد لتأدية النسك، أو مكملات تعزز تجربته مثل الهدايا وغيرها وجميعها عبر المنصة، مشيرًا إلى استهداف إتاحة سوق افتراضي لجميع العاملين في المملكة يستطيع الحاج منه التعرف على المملكة بشكل أوسع، لافتاً النظر إلى سعيهم زيادة أعداد القادمين إلى المملكة لإداء مناسك الحج والعمرة،حيث رتبت رحلات مسبقة إلى بعض الدول الإسلامية؛ ما أدَّى إلى زيادة أعداد القادمين 4 أضعاف.// انتهى //21:32ت م0211

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.