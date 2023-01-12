السعودية اليوم / "إكسبو الحج" يشيد بالجهود في إثراء التجربة الثقافية لضيوف الرحمن



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

سلَّط المتحدثون في جلسة "إثراء التجربة الثقافية لضيوف الرحمن"، ضمن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023م"، الضوء على أهمية التجربة الثقافية لضيوف الرحمن، والجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة التراث في تهيئة المواقع التاريخية والأثرية والمتاحف؛مما يعزِّز من تجربة الحجاج والمعتمرين في أثناء رحلتهم لتأدية المناسك.

وكشف المستشار بهيئة التراث المشرف العام على مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبد الرحمن بن عيسى بن جساس، عن تدشين 8 مواقع أثرية جاهزة للزيارة في المدينة المنورة، وموقعين في مكة المكرمة تمّ تطويرها من خلال منهجية متبعة في الهيئة لاختيار المواقع التاريخية والأثرية تمر عبر 3 مراحل للوصول إلى المواقع ذات الأولوية، لافتًا النظر إلى سعي الهيئة لتطوير 40 موقعاً من المواقع التاريخية الإسلامية بالاشتراك مع 20 خبيراً من الخبراء العالميين والمحليين؛لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

من جهته، نوَّه مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي المهندس عبدالله الراشد - خلال الجلسة التي أدارها نائب الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية والتواصل لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن همام بن ناصر بن جريد-بالخدمات المقدمة من مركز إثراء لدعم اقتصاد المعرفة، ودور الخدمات المساندة في إثراء تجربة الحاج والمعتمر، والسعي في التوسع بمشروع " الهجرة النبوية " وانتقاله إلى المدينة المنورة.

كما ناقش المؤرخ معراج بن نواب مرزا، التجربة التاريخية المميزة للمؤرخين والباحثين في التراث الإسلامي، ودورهم في إبراز المعالم التاريخية، والإسهام في إعداد الدراسات العلمية القيمة ومشاريع بحثية مُقننة؛ لتوضيح التاريخ وأهمية المواقع التاريخية والإسلامية وتوصية الجهات ببذل الجهد في إبراز الأماكن الأثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتطرَّق المدير التنفيذي للتطوير بشركة رؤى المدينة القابضة الدكتور أيمن بن راشد الوليدي، إلى المشاريع التي تقوم بها الشركة بالتركيز على الأماكن الأثرية ورفع الطاقة الاستيعابية، حيث قامت بتوقيع عدة عقود مع مكاتب تصميم لإنتاج ١٢ ألف غرفة فندقية، وسيتم افتتاح ٥٠٠ غرفة فندقية في عام ٢٠٢٦ م، مضيفًا أن الشركة قدمت مشروع القرية الحضارية الإسلامية؛ لإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين الزائرين التي تهدف إلى تقديم صورة متكاملة عن العالم الإسلامي.

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21:18ت م

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