السعودية اليوم / شراكة بين نادي الإبل والمنظَّمة الدولية للإبل لتعزيز التوجُّه السعودي نحو العالمية



الصياهد 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

وقَّع نادي الإبل اليوم اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للإبل؛ لتعزيز حضور الإرث والتراث السعودي المتعلق بالإبل في أنحاء العالم.

ووقَّع الاتفاقية المدير التنفيذي لنادي الإبل بندر القحطاني، والأمين العام المكلَّف للمنظمة الدولية للإبل خالد العجمي، وذلك في مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد شمال الرياض.

وبموجب الاتفاقية؛ تُعد المنظمة الدولية للإبل شريكًا إستراتيجيًّا في جميع فعاليات نادي الإبل، وتضع شعار المنظمة في جميع الفعاليات بصفتها الدولية، كما تشمل اعتماد مقر دائم للمنظمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، واعتماد المنظمة تطبيق مهرجان الملك عبدالعزيز للمعايير الدولية للمهرجانات والاستدامة.

وتتضمَّن الاتفاقية مشاركة نادي الإبل المنظمةَ الدولية في جميع فعالياتها في المملكة؛ كشريك إستراتيجي محليًّا ودوليًّا، وتصدر المنظمة شهادات دولية للمشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز حسب الشروط والمعايير المعتمدة من قبلها.

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل استحدث مسابقة باسم "شوط المنظمة الدولية للإبل"، وتنافس فيه هذا الموسم 32 مشاركًا عربيًّا وأوروبيًّا، وجرى إطلاق هذه التسمية على الشوط تثمينًا من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، لدور الشركاء الدوليين في أكثر من 105 دول، وتشجيع المشاركات الدولية، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من جميع الدول.

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20:22ت م

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