شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يكشف موقفه من التجديد لـ باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قام بتحديد موقفه من تجديد تعاقده مع فريقه باريس سان جيرمان.

وسوف ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، ولم يقم اللاعب الأرجنتيني بتجديد تعاقده مع الفريق.

ميسي يحدد موقفه من التجديد لباريس سان جيرمان

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ميسي لم يقم بتحديد موقفه حتى الآن، إذا كان سوف يستمر مع الفريق الباريسي أم سيرحل.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي لم يوافق حتى الآن بتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، على الرغم أنه تواجدت العديد من التقارير أنهوافق على تجديد تعاقده.

وقام باريس سان جيرمان، بتقديم عرض خيالي من أجل إغراء ميسي لتجديد تعاقده، ومنعه من الرحيل.

وكانت هناك تقارير أشارت، أن الهلال السعودي قدم عرضًا من أجل ضم ليونيل ميسي، مقابل راتب سنوي يصل إلى 300 مليون يورو.