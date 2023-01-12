شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الشهري عقب توديع منتخب السعودية بطولة خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية، بالتعليق على هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره عمان، وتوديع بطولة خليجي 25.

وتعرض منتخب السعودية للهزيمة أمام نظيره منتخب عمان، بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والآخيرة من دور المجموعاتبخليجي 25.

وتواجد المنتخب السعودي، في المركز الآخير بترتيب المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط.

سعد الشهري يعلق على هزيمة منتخب السعودية

وتحدث الشهري عقب نهاية اللقاء: المباراة كانت صعبة ومتوقعة وأرى أننا أدينا بشكل جيد، والكرة السعودية أصبح لها رؤية.

وتابع: كان لدينا أهداف في بطولة خليجي وأولها تحقيق اللقب، لكن لم يحالفنا الحظ، ولكن حققنا أهداف أخرى وهي مشاركة عدد جيد من اللاعبين صغار السن.

ويتصدر منتخب العراق، جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد سبعة نقاط، ويتواجد عمان في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بالتساوي مع منتخب عمان.