شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة الأولى من بطولة خليجي 25 عقب نهاية دور المجموعات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ قليل، منافسات دور المجموعات، ببطولة خليجي 25، بصدارة منتخب العراق المجموعة الأولى.

وتُقام بطولة كأس الخليج العربي، على أراضي العراق، بتواجد ثماني منتخبات.

وتضم المجموعة الأولى، كل من العراق وعمان والسعودية واليمن.

ونجح منتخب العراق، من التحليق بصدارة المجموعة الأولى، عقب الفوز أمام نظيره اليمن، برباعية نظيفة دون رد، في مواجهات الجولة الثالثة والآخيرة من دور المجموعات بخليجي 25.

وفاز منتخب عمان أمام نظيره منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثالة والآخيرة من دور المجموعات بخليجي 25.

وتصدر العراق جدول مجموعته بفارق الأهداف.

ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية دور المجموعات

وجاءت ترتيب المجموعة، عقب نهاية دور المجموعات، من بطولة كأس الخليج العربي المُقام على أراضي العراق، كالتالي:

1- العراق.. 7 نقاط.

2- عمان.. 7 نقاط.

3- السعودية.. 3 نقاط.

4- اليمن.. دون نقاط.