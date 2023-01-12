دله البركة تنقل حجاج الدول العربية

وقّعت شركة دله لنقل الحجاج إحدى شركات مجموعة «دله البركة»، مذكرة تعاون مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية، من أجل نقل الحجاج بين المدن والمشاعر المقدسة.

وقّع الاتفاقية على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023)، العضو المنتدب لقطاع الضيافة والنقل والمشاعر المقدسة بمجموعة دله البركة، لؤي عبداللطيف غراب، ورئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية ماهر صالح جمال.

وتشارك مجموعة «دله البركة» بصفتها راعياً ماسياً في «إكسبو الحج»، الذي يقام في «سوبر دوم جدة» خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، للمساهمة في دعم جهود وزارة الحج والعمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، ومواصلة لتاريخها العريق في خدمة الحجاج والمعتمرين، منذ أسسها المغفور له صالح كامل (رحمه الله).

وتعدُّ مجموعة «دله البركة» من الرواد في قطاع الأعمال السعودي؛ حيث تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى، عبر أعمالها، إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.