نقابة السيارات ووقوف توقعان اتفاقية لحجز تذاكر المعتمرين إلكترونيا

وقعت النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة اتفاقية تفاهم مع شركة «وقوف» المحدودة، لرفع جودة الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين المنتقلين من وإلى المسجد الحرام.

وتنص الاتفاقية على أن تكون شركة «وقوف» وهي المتخصصة في التذاكر الإلكترونية ومسبقة الدفع من خلال نظام إلكتروني محكم وتطبيق PARKYY على الهواتف الذكية، هي المسوق والوكيل الحصري لتذاكر المبيعات الخاصة بالركاب المستخدمين للحافلات الناقلة للمعتمرين والمصلين، لتسهيل تجربة تنقلهم.

وحول الاتفاقية أكد مدير إدارة التشغيل بالنقابة العامة للسيارات، المهندس أحمد قاري أن النقابة تعمل تحت مظلتها نحو 70 شركة نقل، وأن هذه الاتفاقية مع شركة «وقوف» تهدف إلى تيسير عمل هذه الشركات من خلال تحويل عملية بيع التذاكر مسبقة الدفع واسترجاعها وغيره إلى عملية إلكترونية كاملة، وهي من أهم أهداف عمل النقابة، وكذلك من أبرز أهداف شركة «وقوف» أنها تسعى إلى تقديم الحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتهدف النقابة العامة للسيارات إلى ترتيب وتنظيم وإدارة تشغيل موحد لخدمات النقل بذكاء وإتقان لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، كما تواصل شركة «وقوف» نهجها في تطوير المشاريع النوعية لتيسير تنقلات المصلين وضيوف الرحمن، من وإلى المسجد الحرام.