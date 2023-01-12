السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق تطبيق "مبرور"



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تطبيق "مبرور" ضمن مبادرات الرئاسة العامة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج2023"، وإحدى المبادرات الرقمية لخدمة الحاج والمعتمر بـ 15 لغة حيّة، وخدمات متنوعة.

وأكد معاليه أن التطبيق يعد خدمة متميزة ومنتجاً جديداً من الخدمات الرقمية الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة العامة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن مبادراتها في مشروع التوعية التفاعلية "مبرور"، مشيراً إلى أن الرئاسة لها مشاركات عديدة في مجال الحج والعمرة والزيارة واستثمار التقنية في المجال التوعوي والتوجيهي.

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19:46ت م

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