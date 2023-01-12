السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يزور جناح جمعية هدية الحاج والمعتمر



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

زار معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"اليوم ،جناح جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، واطلع على برامجها وخدماتها المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار .

وأفاد الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الماجد، أن زيارة معاليه للجمعية تأتي تزامناً مع مرور الجمعية بعامها الـ 14 منذ تأسيسها في خدمة ضيوف الرحمن ، منوهاً بالدعم الذي تحظى به من وزارة الحج والعمرة، والوحدة الإشرافية في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بالوزارة، وأن هذا الدعم بمثابة الحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة ضيوف الرحمن .

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19:28ت م

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