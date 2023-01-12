السعودية اليوم / اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد اليوم الدورة الـ42 للجمعية العامة والدورة الـ108 للمجلس التنفيذي بالعاصمة تونس



تونس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

عقد اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة التونسية اليوم اجتماعات الدورة الـ42 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بمشاركة ممثلين الهيئات الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى المديرين العامين للمنظمات العربية وممثلي الاتحادات الإذاعية والمنظمات الدولية .

ورأس وفد المملكة إلى اجتماعات الجمعية العامة رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

وأشاد رئيس الاتحاد محمد بن فهد الحارثي في كلمته بنجاح نشاطات الاتحاد خلال السنة الماضية وخاصة الدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي استضافتها المملكة وبقية الفعاليات في ظل جهود الاتحاد المبذولة من أجل تطوير المجال في الدول العربية والرقي به إلى أعلى المستويات.

ونوه المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات بجهود المملكة في استضافتها للدورة السابقة للجمعية العامة من أجل توفير الظروف الملائمة التي مكنت من تحقيق النجاح لها برعاية معالي وزير الإعلام الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي .

وعد عبد الرحيم سليمان هذا الاجتماع فرصة لتقييم حصاد عام من العطاء والأنشطة والإنجازات صلب الاتحاد وللنظر في خطة العمل التي رسمها الاتحاد للعام 2023 .

وكان اتحاد إذاعات الدول العربية قد عقد في وقت سابق بمقره بالعاصمة تونس اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته 108 برئاسة محمد بن فهد الحارثي رئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وحضور محمد عبد المحسن العواش النائب الأول لرئيس الاتحاد وحسيـن زيـن النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري والمهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام للاتحاد وممثلي الهيئات أعضاء المجلس .

وأكد رئيس الاتحاد في كلمته في افتتاح أعمال المجلس التنفيذي أن السنة المنقضية كانت ناجحة بامتياز بالنسبة إلى اتحاد إذاعات الدول العربية خصوصا مع عودة النشاط الحضوري بما انعكس إيجابا على الفعاليات والتظاهرات المبرمجة، مشيدا بالقفزة النوعية التي حققتها أرقام التبادلات الإذاعية والتلفزيونية وبالحركية المتميزة لنسق ونوعية الدورات التدريبة .

كما ذكر الحارثي بالنجاح الذي شهده المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 التي استضافتها المملكة العربية السعودية قبل أن يعود المهرجان هذه السنة إلى تونس حيث تقرر عقده من 12 إلى 15 يونيو .

ومن جانبه قدم المهندس عبد الرحيم سليمان تقرير الإدارة العامة حول نشاط الاتحاد في الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 107 و 108 في مجالات الإذاعة والبرامج التلفزيونية والأخبار والرياضة والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، كما شمل التقرير مجالات التكنولوجيا والتطوير والإعلام الجديد والتعاون العربي والدولي .

ونوه المدير العام بما يميز نشاط الاتحاد في كل هذه المجالات من حركية متنامية ونسق متسارع بما يساعد على تحقيق الأهداف المرسومة، وعند استعراض التقرير في مجال

// انتهى //

19:06ت م

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تونس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسعقد اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة التونسية اليوم اجتماعات الدورة الـ42 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بمشاركة ممثلين الهيئات الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى المديرين العامين للمنظمات العربية وممثلي الاتحادات الإذاعية والمنظمات الدولية .ورأس وفد المملكة إلى اجتماعات الجمعية العامة رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي .وأشاد رئيس الاتحاد محمد بن فهد الحارثي في كلمته بنجاح نشاطات الاتحاد خلال السنة الماضية وخاصة الدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي استضافتها المملكة وبقية الفعاليات في ظل جهود الاتحاد المبذولة من أجل تطوير المجال في الدول العربية والرقي به إلى أعلى المستويات.ونوه المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات بجهود المملكة في استضافتها للدورة السابقة للجمعية العامة من أجل توفير الظروف الملائمة التي مكنت من تحقيق النجاح لها برعاية معالي وزير الإعلام الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي .وعد عبد الرحيم سليمان هذا الاجتماع فرصة لتقييم حصاد عام من العطاء والأنشطة والإنجازات صلب الاتحاد وللنظر في خطة العمل التي رسمها الاتحاد للعام 2023 .وكان اتحاد إذاعات الدول العربية قد عقد في وقت سابق بمقره بالعاصمة تونس اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته 108 برئاسة محمد بن فهد الحارثي رئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وحضور محمد عبد المحسن العواش النائب الأول لرئيس الاتحاد وحسيـن زيـن النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري والمهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام للاتحاد وممثلي الهيئات أعضاء المجلس .وأكد رئيس الاتحاد في كلمته في افتتاح أعمال المجلس التنفيذي أن السنة المنقضية كانت ناجحة بامتياز بالنسبة إلى اتحاد إذاعات الدول العربية خصوصا مع عودة النشاط الحضوري بما انعكس إيجابا على الفعاليات والتظاهرات المبرمجة، مشيدا بالقفزة النوعية التي حققتها أرقام التبادلات الإذاعية والتلفزيونية وبالحركية المتميزة لنسق ونوعية الدورات التدريبة .كما ذكر الحارثي بالنجاح الذي شهده المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 التي استضافتها المملكة العربية السعودية قبل أن يعود المهرجان هذه السنة إلى تونس حيث تقرر عقده من 12 إلى 15 يونيو .ومن جانبه قدم المهندس عبد الرحيم سليمان تقرير الإدارة العامة حول نشاط الاتحاد في الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 107 و 108 في مجالات الإذاعة والبرامج التلفزيونية والأخبار والرياضة والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، كما شمل التقرير مجالات التكنولوجيا والتطوير والإعلام الجديد والتعاون العربي والدولي .ونوه المدير العام بما يميز نشاط الاتحاد في كل هذه المجالات من حركية متنامية ونسق متسارع بما يساعد على تحقيق الأهداف المرسومة، وعند استعراض التقرير في مجال الرياضة أكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في مسألة اقتناء حقوق التظاهرات الرياضية لهيئاته الأعضاء وما يتطلبه ذلك من تنسيق محكم ومسبق .// انتهى //19:06ت م0181

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