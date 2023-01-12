السعودية اليوم / جامعة شقراء توقع اتفاقيات لاعتماد 15 برنامجًا أكاديميًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب



شقراء 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

وقعت جامعة شقراء اليوم، اتفاقيات لاعتماد 15 برنامجًا أكاديميًا مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد".

ومثل المركز المدير التنفيذي الدكتور محمد باشمّاخ، ومن الجامعة وكيل التطوير والجودة الدكتور منصور المالكي.

وأوضح رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، أن الجامعة حققت مؤخرًا قفزات نوعية حيث يأتي توقيع هذه العقود أحد ثمرات الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024، إذ تعمل الجامعة على ضبط وتقويم عدد من البرامج الأكاديمية وذلك من خلال عقد شراكة مميزة مع هيئة تقويم التعليم والمركز الوطني للاعتماد الأكاديمي كان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لبرنامج الهندسة الكهربائية.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في مايو الماضي لاعتماد 29 برنامجًا أكاديميًا من برامج الجامعة، حيث شملت الاتفاقية توقيع 15 برنامجًا أكاديميًا وهي: (بكالوريوس الهندسة المدنية وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بالدوادمي، بكالوريوس التمريض وبكالوريوس المختبرات الطبية وبكالوريوس العلاج الطبيعي من كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، وبكالوريوس المختبرات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، وبكالوريوس التمريض وبكالوريوس المختبرات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، وبكالوريوس إدارة الأعمال وبكالوريوس المحاسبة وبكالوريوس إدارة مالية من كلية إدارة الأعمال بعفيف، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، وبكالوريوس القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وبكالوريوس القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.

وتُعدُّ جامعة شقراء، إحدى الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات

// انتهى //

18:39ت م

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شقراء 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسوقعت جامعة شقراء اليوم، اتفاقيات لاعتماد 15 برنامجًا أكاديميًا مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد".ومثل المركز المدير التنفيذي الدكتور محمد باشمّاخ، ومن الجامعة وكيل التطوير والجودة الدكتور منصور المالكي.وأوضح رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، أن الجامعة حققت مؤخرًا قفزات نوعية حيث يأتي توقيع هذه العقود أحد ثمرات الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024، إذ تعمل الجامعة على ضبط وتقويم عدد من البرامج الأكاديمية وذلك من خلال عقد شراكة مميزة مع هيئة تقويم التعليم والمركز الوطني للاعتماد الأكاديمي كان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لبرنامج الهندسة الكهربائية.وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في مايو الماضي لاعتماد 29 برنامجًا أكاديميًا من برامج الجامعة، حيث شملت الاتفاقية توقيع 15 برنامجًا أكاديميًا وهي: (بكالوريوس الهندسة المدنية وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بالدوادمي، بكالوريوس التمريض وبكالوريوس المختبرات الطبية وبكالوريوس العلاج الطبيعي من كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، وبكالوريوس المختبرات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، وبكالوريوس التمريض وبكالوريوس المختبرات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، وبكالوريوس إدارة الأعمال وبكالوريوس المحاسبة وبكالوريوس إدارة مالية من كلية إدارة الأعمال بعفيف، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، وبكالوريوس القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وبكالوريوس القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.وتُعدُّ جامعة شقراء، إحدى الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية ؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.// انتهى //18:39ت م0171

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