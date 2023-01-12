السعودية اليوم / سمو أمير جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة



جيزان 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة اليوم، مساعد مدير شرطة جازان لشؤون الأمن اللواء إبراهيم بن محمد حكمي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه، اللواء الحكمي, سائلاً الله له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وعبر الحكمي عن سعادته بهذه الثقة الكريمة, مؤكداً مواصلة العمل لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن وقيادته بالصدق والأمانة والإخلاص.

حضر مراسم التقليد مدير شرطة جازان اللواء دكتور عويد بن مهدي العنزي.

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18:03ت م

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