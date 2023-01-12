السعودية اليوم / برعاية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير السعودية اليوم كلية الملك فهد الأمنية يشهد تخريج الملتحقين بالبرامج التدريبية بمعهد التدريب الأمني



الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، اليوم حفل تخريج (541) خريجًا من الملتحقين بالبرامج التدريبية في معهد التدريب الأمني من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام الكلية، أن الخريجين من عسكريين ومدنيين، حصلوا على (18) برنامجًا في مختلف التخصصات الإدارية والقيادية والقانونية والجنائية والأمنية، مشيرًا إلى استفادة (1166) خريجًا خلال الأشهر الستة الماضية من برامج معهد التدريب.

وهنأ اللواء الدعيج الخريجين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والاستفادة مما تعلموه في حياتهم العملية، تلا ذلك إعلان النتائج، وتكريم المشرفين العلميين على البرامج، وتكريم المتفوقين، وتسليم الخريجين شهاداتهم.

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17:59ت م

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