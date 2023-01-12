السعودية اليوم / مختبرات أمانة العاصمة المقدسة المتنقلة تبرز أحدث تقنياتها في معرض " اكسبو الحج 2023"



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

استعرضت أمانة العاصمة المقدسة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الحج إكسبو 2023 الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات"، أحدث المختبرات المتنقلة.

وأوضح مدير مختبرات الغذاء بأمانة العاصمة المقدسة ، أن الهدف من المختبرات المتنقلة هو تخفيف الضغط على المختبر المركزي مما يسرع في عملية التحاليل في زمن قياسي ، ومن مهامها احكام السيطرة والتحكم في سلامة الاغذية والمياه الخاصة بالحجاج والمعتمرين ، وكذلك مباشرة حالات التسمم الغذائي أثناء حدوثها، اضافة الى تقليل الأخطار المتعلقة بفساد المواد الغذائية أثناء عملية نقلها.

وأضاف الذيباني أن المختبرات المتنقلة يتم توجيهها الى مناطق المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بموسم رمضان والعمرة ، ليتم تحليل العينات بشكل منتظم وسريع من قلب الحدث.

وأشار الى أن الاحصائية المحققة خلال العام الماضي 2022 بلغت 43504 عينات غذاء ، و70035 عينة مياه.

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17:00ت م

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