السعودية اليوم / أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مركز الغدد الصماء والسكر التخصصي بطريف خلال العام 2022م



طريف 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

قدّم مركز الغدد الصماء والسكر التخصصي في طريف، خدماته لأكثر من 10٫096 مستفيدين، وذلك خلال العام 2022م، كما سجل المركز 906 حالات جديدة، قدّم لهم خطة علاجية بإشراف الكوادر الطبية بالمركز .

ويضم المركز عدداً من العيادات التخصصية، وهي عيادة السكر للكبار، وعيادة السكري للحوامل وللأطفال، وعيادة الغدد الصماء، وعيادة العيون، وعيادة الفرز والعلامات الحيوية، وعيادة القدم السكرية، حيث تقوم العيادة بالتشخيص والعلاج للنوعين الأول والثاني للسكر، وذلك بالتنسيق مع عيادة التثقيف الصحي، إذ يُعرَّف المريض بنوع السكر وسبب حدوثه ويُعطى خيارات العلاج المناسب، إضافةً إلى عيادة التغذية العلاجية التي يُوضَع فيها نظام غدائي لكل مريض بحسب حالته الصحية .

// انتهى //

16:57ت م

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