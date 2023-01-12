السعودية اليوم / أكثر من 2955 حالة تنويم بمركز القلب بالقصيم



القصيم 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

استقبلت أقسام التنويم بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم خلال العام الماضي 2022م أكثر من 2955 مريضاً من داخل المنطقة وخارجها كبار وأطفال .

وبلغ عدد المنومين في أقسام الكبار أكثر 2607 حالات، فيما بلغ عدد حالات التنويم في أقسام الأطفال أكثر من 348 حالة .

وأكدت إدارة مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم أن المركز يستقبل ويخدم المرضى من داخل منطقة القصيم وخارجها، ويحظى ولله الحمد بثقة كبيرة من مستفيدي الخدمات الصحية والطبية بالمركز

كما يحظى بكوادر طبية وفنية وإدارية مميزة، لخدمة مرضى الكبار والأطفال .

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15:49ت م

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