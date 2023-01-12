السعودية اليوم / الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على "عيل بعد" بمنطقة محافظة شبيلي الوسطى



مقديشو 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

استعاد الجيش الصومالي السيطرة على منطقة "عيل بعد" في محافظة شبيلي الوسطى، والتي كانت تحت سيطرة المليشيات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصومالية العميد عبدالله علي عانود، في تصريح له وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن الجيش الوطني نفذ عمليات أمنية واستطاع السيطرة على المنطقة التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى، مبيناً أن العمليات ستستمر حتى تتم تصفية الإرهابيين من المناطق التي يتواجدون فيها.

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15:13ت م

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