السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُطلق مشروع "تحسين الرقابة البلدية" للمنشآت الصحية والتجارية



الأحساء 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

شرعت أمانة الأحساء اليوم في تنفيذ مشروع التشغيل الفعلي لمشروع "تحسين الرقابة البلدية" بالشراكة مع إحدى الشركات, لتنفيذ مهام الرقابة والمتابعة لصالح الأمانة .

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن المشروع يهدف إلى رفع معدل امتثال المنشآت الصحية والتجارية، وضمان الاستخدام الكفؤ للموارد اللازمة لإجراء العمليات، وبناء علاقات إيجابية مع المنشآت ترتكز على جوانب شفافة وعادلة، وتحسين جودة المتابعة الرقابية، إضافة إلى رفع معدلات الرضا للمستفيدين والمنشآت، والاسهام في استحداث فرص عمل للمواطنين .

وبين أن مهام الشركة المشغلة للمشروع ترتكز في تنفيذ خطط المراقبة الميدانية على المنشآت الصحية والتجارية، ورصد الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالأنشطة الصحية والتجارية،والمساهمة في تعزيز التوعية والتثقيف للعاملين وأصحاب المنشأت التجارية والصحية بالاشتراطات البلدية أثناء تنفيذ جولات المتابعة الرقابية .

وأفاد الملا، أن تنفيذ أعمال الرقابة البلدية من خلال المشروع تأتي بعد إصدار التراخيص من خلال الجولات الرقابية للتحقق من أن المنشآت تلتزم بالمعايير واللوائح المنصوص عليها، مشيرا إلى أن نطاق المشروع يشمل 11 بلدية تابعة لأمانة الأحساء .

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14:57ت م

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