السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء" يلتقي محافظ "المواصفات والمقاييس" ومدير المواصفات في معهد (BSI) البريطاني



الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي في مقر الهيئة بالرياض اليوم، بمعالي محافظ الهيئة

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشتركة بين الجانبين، ومناقشة آخر التطورات في مجال مواصفات الغذاء والأجهزة الطبية، والمجالات التنظيمية والتحليلية.

يذكر أن للمعهد دورًا رائدًا في تطوير جيل جديد من المعايير لمساعدة المنظمات على أن تصبح خاضعة لإدارة أفضل وأكثر مسؤولية، كما يتعاون المعهد مع الخبراء في مجالات جديدة كالمدن الذكية وتقنيات النانو والعلاج بالخلايا.

ويعمل معهد (BSI) كهيئة للمعايير الوطنية في المملكة المتحدة، ويشارك في تطوير المعايير ذات الصلة بمجال الأعمال، والتعليق على مسودات المعايير، وتمثيل المستهلك، كما يقدم حلولًا وخدمات لتحسين الأداء ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عن طريق مشاركة المعرفة والابتكار واتخاذ أفضل الممارسات لمساعدة الأفراد والمؤسسات.

// انتهى //

14:52ت م

0105



الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسالتقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي في مقر الهيئة بالرياض اليوم، بمعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والمدير العام للمواصفات في معهد المواصفات البريطاني (BSI) الدكتور سكوت ستيدمان.وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشتركة بين الجانبين، ومناقشة آخر التطورات في مجال مواصفات الغذاء والأجهزة الطبية، والمجالات التنظيمية والتحليلية.يذكر أن للمعهد دورًا رائدًا في تطوير جيل جديد من المعايير لمساعدة المنظمات على أن تصبح خاضعة لإدارة أفضل وأكثر مسؤولية، كما يتعاون المعهد مع الخبراء في مجالات جديدة كالمدن الذكية وتقنيات النانو والعلاج بالخلايا.ويعمل معهد (BSI) كهيئة للمعايير الوطنية في المملكة المتحدة، ويشارك في تطوير المعايير ذات الصلة بمجال الأعمال، والتعليق على مسودات المعايير، وتمثيل المستهلك، كما يقدم حلولًا وخدمات لتحسين الأداء ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عن طريق مشاركة المعرفة والابتكار واتخاذ أفضل الممارسات لمساعدة الأفراد والمؤسسات.// انتهى //14:52ت م0105

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء" يلتقي محافظ "المواصفات والمقاييس" ومدير المواصفات في معهد (BSI) البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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