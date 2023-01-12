السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين بمحافظة برفحاء



رفحاء 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر محافظة رفحاء اليوم, عدداً من المواطنين بالمحافظة، الذين قدموا للسلام على سموّه.

واستمع سموه لمطالب المواطنين ومراجعاتهم وشكاواهم التي تحظى باهتمامه.

كما تسلم سمو أمير الحدود الشمالية خلال الاستقبال نسخة من كتاب "مطار رفحاء النشأة والتطور " للمؤلف محمد بن عايد العنزي ، مقدماً شكره للمؤلف على الإصدار المهم والحيوي.

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14:43ت م

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