السعودية اليوم / 43 ألف جلسة غسيل كلوي في صحة عسير



أبها 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

أجرت مراكز الغسيل الكلوي في مستشفيات صحة عسير خلال العام المنصرم 2022 أكثر من 43 ألف جلسة غسيل كلوي بمختلف الأعمار للمستفيدين .

وأوضحت صحة عسير أن إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أُجريت في المراكز الصحية الحكومية للمرضى الدائمين بلغت 43200 جلسة غسيل كلوي، وذلك من خلال 14 وحدة للغسيل الكلوي الدموي، تضم 140 كرسي غسيل، وبطاقة استيعابية قصوى بلغت 560 مريضاً فشل كلوي أسبوعياً .

وأشارت إلى أن مرضى الغسيل البريتوني خلال الفتره نفسها بلغ عددهم (81) مريضا (بالغين/أطفال)، قدمت لهم الخدمة عن طريق أربع وحدات لخدمات الغسيل البريتوني .

وبينت "صحة عسير " أن من تمت خدمتهم خلال فترة الصيف من زوار منطقة عسير بلغ (450) مريضاً أُجري لهم 10آلاف جلسة غسيل، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإفتراضية خلال الفترة نفسها 972 مريضاً .

من ناحية أخرى قدمت الشؤون الصحية بعسير خدمات علاجية لـ(39929) مريضاً ومراجعاً لمستشفى النماص, وذلك خلال العام 2022م .

وأشارت صحة عسير إلى أنه تم إجراء فحوصات مخبريةً بلغت 333361 فحصًا وإجراء 800 عملية جراحية واستقبال 4359 مريضًا للتنويم وتم صرف 100710 وصفات طبيةً .

وأضافت " الصحة " أنه تم استقبال 18301 مريض ومراجع للعلاج الطبيعي إضافة إلى عمل 1125 جلسة غسيل للكلى، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الأشعة بالمستشفى 20481 مستفيدا, وسجلت إدارة المواليد قدوم 420 مولوداً, فيما قدمت الخدمة الاجتماعية لـ( 5464)مستفيداً .

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14:28ت م

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