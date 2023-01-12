السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يطلق برنامج "اليوم المهني"



مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي , اليوم , برنامجًا بعنوان "اليوم المهني" لمديرات المدارس الأهلية بالتعاون مع مكتب التعليم الأهلي" نفذته مديرات مدارس من ذوات الخبرة بتعليم مكة.

واستهدف البرنامج عددًا من مديرات المدارس المستجدات وتم استضافتهن من قبل خمس مدارس متميزة وذلك بهدف تبادل الخبرات وتحديد الممارسات الناجحة والوقوف على سير العمل لمدارس ذات خبرة ميدانيًا والتعرف على الممارسات الإدارية المتميزة وتحسين الممارسات التعليمية والإدارية .

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14:21ت م

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