السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يوقّع اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

وقّع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على هامش مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج" اليوم, عددًا من اتفاقيات الحج مع 15 وفدًا من عدة دول إسلامية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري 1444هـ، وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية

وتضمنت اتفاقيات الحج المُوقعة الحصص المُخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج.

والتقى معالي نائب وزير الحج والعمرة، وفداً من جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية السنيغال، وغانا، وتشاد، وطاجاكستان، وأفغانستان، والهند، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، وقيرغيزستا، وبنين، وسيريلانكا، ودولة تنزانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقات المشتركة بشؤون الحجاج، ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بالشراكة والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في منظومة الحج في المملكة.

// انتهى //

13:57ت م

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جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسوقّع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على هامش مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج" اليوم, عددًا من اتفاقيات الحج مع 15 وفدًا من عدة دول إسلامية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري 1444هـ، وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.وتضمنت اتفاقيات الحج المُوقعة الحصص المُخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج.والتقى معالي نائب وزير الحج والعمرة، وفداً من جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية السنيغال، وغانا، وتشاد، وطاجاكستان، وأفغانستان، والهند، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، وقيرغيزستا، وبنين، وسيريلانكا، ودولة تنزانيا.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقات المشتركة بشؤون الحجاج، ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بالشراكة والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في منظومة الحج في المملكة.// انتهى //13:57ت م0092

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يوقّع اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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