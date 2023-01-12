شكرا لقرائتكم الأرصاد تتوقع حالة مطرية على منطقة الرياض والمدني يحذر الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة في مجملها على منطقة الرياض (الرياض العاصمة- الخرج- المزاحمية- القويعية- المجمعة- الزلفي- الغاط – شقراء – رماح – الدوادمي – عفيف – الأفلاج – وادي الدواسر) من يوم الخميس إلى يوم الجمعة (من 19 إلى 1444/06/20هـ).

الدفاع المدني يحذر

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.