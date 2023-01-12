

جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

شاركت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، وذلك من خلال جناح في المعرض المصاحب الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وشارك فيه أكثر من 60 دولة حول العالم.

وجاءت مشاركة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بهدف تعريف الشركات العاملة في منظومة الحج والعمرة بضرورة إصدار التصاريح اللازمة لإتمام الأعمال الإعلامية في الحج، وذلك في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تنظيم العمل الإعلامي لكافة الجهات المشاركة في تغطية موسم الحج من وسائل الإعلام المحلية والدولية والجهات الحكومية والخاصة.

وأبرز الجناح مراحل تطوير خدمات الحج والعمرة ، حيث جرى تقليص مدة الخدمات التي كانت عليه في العام 2015م عبر المراسلات التقليدية من 7 أيام إلى أن وصلت في العام 2022م إلى 5 دقائق في تقديم الخدمة عن طريق البوابة الإلكترونية لتصاريح الحج.

ويُقدم جناح الهيئة في "إكسبو الحج 2023" مجموعة من الاستشارات والتوصيات الإعلامية بهدف تنظيم العمل الإعلامي في الحج من خلال الشراكة الفاعلة مع شركات الحج المحلية والدولية، وبما يتطابق مع أنظمة الإعلام المحلي، وأنظمة وفوائده.

وسعت الهيئة من خلال تواجدها في معرض "إكسبو الحج 2023" إلى التعاون مع وزارة الحج والعمرة عبر وضع تنظيمات للشركات الإعلامية قبل القيام بأعمال التوثيق الإعلامي لموسم الحج عبر آلية تنظيمية تسهم في حوكمة العمل الإعلامي بالشراكة مع المنشآت المرخصة من الهيئة.

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13:49ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الإعلام المرئي والمسموع" تستعرض في "إكسبو الحج 2023" جهودها للتوعية بأهمية التصريح لأعمال الحج الإعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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