السعودية اليوم / "غرفة مكة المكرمة" تشارك بمعرض خدمات الحج والعمرة



مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

تشارك الغرفة التجارية بمكة المكرمة في فعاليات مؤتمر اكسبو الحج ٢٠٢٣ الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بجناح "منافع" مع غرفة المدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، للتعريف بالشراكة الاستثمارية والمسارات التسع، خاصة فيما يتعلق بقطاع الحج والعمرة، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أن الغرفة تعمل مع شركائها في اتفاقية "منافع" التي وقعتها أخيرا مع غرفة المدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، على إنفاذ كافة البنود الهادفة إلى تحقيق مسارات الاتفاقية التسعة على أرض الواقع, مؤكداً على اتساق الأهداف مع توجهات جمع أهم صناع القرار، ورواد الأعمال والمبتكرين تحت سقف واحد لتطويـر منظومـة الحج والعمرة، من أجل تقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية تخدم ضيوف الرحمن، تحقيقاً للتميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

ويهدف مسار المعارض والمنتديات إلى إطلاق مجموعة من الفعاليات الدولية الكبرى بهدف وضع المدينتين المقدستين على خارطة المعارض والمؤتمرات الدولية، بما يؤدي إلى إيجاد صناعة وسياحة مؤتمرات فيهما، حيث ستنظم خلال العام الجاري 2023م عدة فعاليات، مثل معرض المنتجات والخدمات للعالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومنتدى مكة العالمي لريادة الأعمال، ومنتدى الحلال العالمي.

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13:46ت م

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