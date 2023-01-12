السعودية اليوم / شركة "الوكلاء" تستعرض في "إكسبو الحج" أبرز الخدمات المتطورة لخدمة حجاج الخارج



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

استعرضت شركة "الوكلاء" في معرض "الحج إكسبو 2023"، أبرز خدامتها لحجاج الخارج على مدى 4 عقود من خلال منافذ القدوم والمغادرة البرية والبحرية والجوية، عبر استقبالهم والإشراف على إنهاء إجراءاتهم وإدارة تفويجهم.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة ساهر مطر أن الشركة بدأت تطور خدماتها في مطارات المغادرة ، وخاصة التابعة لبرنامج طريق مكة وهي مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية من إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" كأحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج من الدول التي انضمت للمبادرة.

واستفاد من هذه المبادرة 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول انضمت إلى هذه المبادرة وهي: تونس وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، ومن خلال هذه المبادرة سيتمكن الحجاج المستفيدون من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، وسيمكنهم الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم لنقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية في مكة المكرمة وكل ذلك في وقت وجيز.

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13:08ت م

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