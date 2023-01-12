

الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

رفع سعود بن عبدالعزيز الشايع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد الشايع أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف له، وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

// انتهى //

13:08ت م

0072





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشايع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.