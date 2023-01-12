السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يلتقي المفتي العام لجمهورية كازاخستان



الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، المفتي العام لجمهورية كازاخستان نوريزباي أوتبينوف، الذي يزور المملكة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض جملة من الموضوعات المتعلقة بمجالات العمل الإسلامي المختلفة وسبل دعمها، إلى جانب مناقشة مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات الشؤون الإسلامية.

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12:52ت م

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